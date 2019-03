Was ist einem Politiker erlaubt - und was nicht? Mandatare erhalten Tipps für politisch-moralisches Wohlverhalten.

Am Anfang stand ein kritischer Prüfbericht von GRECO - das ist die Staatengruppe des Europarats gegen Korruption. Diesen Bericht fasste die Austria Presse Agentur am 13. Februar 2017 so zusammen: "Europarat: Wien muss Korruption von Parlamentariern besser bekämpfen." Und weiter: ...