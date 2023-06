Ein Regenbogen mit großer Signalwirkung

Normal? Abnormal? Was die Kontroverse über ein bunt angestrahltes Gebäude über die Politik verrät.

Nein, in Österreich verschwinden keine Bücher wegen angeblich anstößiger Inhalte aus Schulbibliotheken, wie es in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Und in Österreich stellt kein Spitzenpolitiker das Recht auf Abtreibung infrage, wie es der Oberste Gerichtshof der USA getan hat. Aber ein wenig schwappt der Kulturkampf bereits über den Ozean. Die neue schwarz-blaue Salzburger Landesregierung will laut ihrem Koalitionspakt ausdrücklich über "Alternativen zum Schwangerschaftsabbruch" informieren - eine harmlos klingende Formulierung mit großer Signalwirkung. Die Bundesregierung schafft es wegen hinhaltenden ...