Ein Untersuchungsausschuss als Ende einer Karriere

Ein Blick ins Archiv zeigt: Der parlamentarische Ibiza-Ausschuss wäre nicht der erste, der Spitzenpolitiker zu Fall bringt.

Die Fälle sind in keiner Weise vergleichbar. Und doch muss der türkisen ÖVP zu denken geben, in welch radikaler Weise bereits vor 30 Jahren ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die politische Landschaft umgepflügt hatte - Rücktritte von Spitzenpolitikern inklusive. Der Lucona-Ausschuss, 1988 gegen hinhaltenden Widerstand der SPÖ eingesetzt, brachte Spitzenpolitiker zu Fall und stürzte die SPÖ in eine schwere Krise.

Worum ging es damals? Um Mord, Versicherungsbetrug und einen Täter, der Verbindungen in höchste Kreise hatte. Udo Proksch, ein Wiener ...