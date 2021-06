Ein Verfahren für die Toten

Überlebende des Konzentrationslagers Mauthausen könnten sechs Jahre nach einem Hetzartikel in einer rechtsrechten Zeitung doch noch Recht zugesprochen bekommen.

Seit Jahren sorgt der Fall für Aufregung: Im Juli 2015 waren in einem Artikel der FPÖ-nahen Zeitschrift "Die Aula" Überlebende des KZ Mauthausen, das 1945 von den Amerikanern befreit worden war, als "Landplage", "Massenmörder" und "Kriminelle" bezeichnet worden, die "raubend und plündernd" durch das Land gezogen seien. Nach einem erfolglosen medienrechtlichen Verfahren in Österreich kommt es am 11. Juni erneut zu einer Verhandlung im Zusammenhang mit dem Fall: Die Generalprokuratur hat Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes beim OGH erhoben.

