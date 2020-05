Einberufene Miliz ab Montag im Einsatz

Die Anfang Mai wegen der Coronakrise eingerückte Miliz hat am Montag offiziell ihren Einsatz begonnen. ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sprach bei einem Besuch der Jägerkompanie Korneuburg in der Bolfras-Kaserne von einem "historischen Tag", erstmalig kam es in der Zweiten Republik zu einer Teilmobilisierung der Miliz. Österreichweit sind mit heute etwa 1.400 Milizionäre im Einsatz.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Verteidigungsministerin Klaudia Tanner