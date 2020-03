Einberufung jüngerer Ex-Zivildiener aus Gesundheitswesen

Die Wiedereinberufung ehemaliger Zivildiener wird Männer betreffen, die in den letzten fünf Jahren ihren Dienst geleistet haben und zwar im Sanitätsbereich beim Roten Kreuz und in Pflegeheimen. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Sie sollen helfen, potenzielle Engpässe im Pflegebereich sowie in der 24-Stunden-Betreuung zu bewältigen. Bei der Miliz ist eine Teilmobilisierung geplant.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ex-Zivildiener sollen im Pflegebereich eingesetzt werden

Sie sollen in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Im Einsatz sind auch die Heeressportler, die ja keine Sportveranstaltungen mehr haben. Sie helfen beim Schlichten in Supermärken. Bei den Grundwehrdienern sind jene betroffen, die vor der bevorstehenden Ausmusterung Ende März stehen. Diese wird sistiert. Wie viele das sind, war noch nicht bekannt. Quelle: APA