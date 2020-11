Einbürgerungen in Österreich um 16,7 Prozent gesunken

Das durch die Corona-Pandemie geprägte Jahr dürfte nicht jenes mit den meisten neuen Österreichern werden: In den ersten neun Monaten 2020 ist die Zahl der Einbürgerungen um 16,7 Prozent gegenüber dem selben Zeitraum des Jahres davor gesunken, berichtete die Statistik Austria am Mittwoch. Demnach erhielten insgesamt 6.336 Personen die Staatsbürgerschaft. 2019 hatte es in den ersten drei Quartalen noch 7.610 Einbürgerungen gegeben.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Coronapandemie wirkt sich auch auf Einbürgerungen aus