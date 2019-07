"Eine Epoche des politischen Irrsinns"

Wie steht es um die Politik? Was unterscheidet 2019 von den 30er-Jahren? Und was bedeutet der Brexit für die heimischen Universitäten? Der Psychologe und Rektorenchef Oliver Vitouch macht sich so seine Gedanken.

SN/www.picturedesk.com Der Klagenfurter Rektor Oliver Vitouch leitet die Universitätenkonferenz, den Dachverband der 22 staatlichen Universitäten.