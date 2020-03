Die krisenbedingten Hochzeiten für Homeoffice, elektronische Rezepte, oder digitale Behördenwege werden eine Kulturveränderung und einen Modernisierungsschub auslösen.

Elektronische Rezeptverschreibung und Übermittlung an die Apotheke ohne einen Schritt in die Arztpraxis setzen zu müssen. Hunderttausende Arbeitnehmer im funktionierenden Homeoffice. Anstieg bei Freischaltungen und der Nutzung von Bürgerkarte und Handysignatur für digitale Behördenwege. Nicht nur in der Verwaltung und ...