Eine Fusionierung ist kein Beinbruch

Die Krankenkassen werden auch nach ihrer Fusionierung bestens funktionieren. Wir jammern auf höchstem Niveau.

Die gesetzliche Krankenversicherung in Österreich ist beinahe 130 Jahre alt. Sie hat im Prinzip immer gut funktioniert. Vergleiche mit anderen Systemen in Europa und auf der Welt fallen passabel aus. Wenn wir darüber klagen, dass für Zahnbehandlungen kaum Geld vorhanden sei oder Designerbrillen nicht bezahlt würden, so ist das Jammern auf höchstem Niveau. Die Krankenkasse zahlt in erster Linie dann, wenn es ernst wird. Egal was es kostet. Das gibt dem Versicherten die Sicherheit, die er braucht.

Dennoch klagen wir seit Jahrzehnten über die aufgeblasene Struktur. Insgesamt 21 gesetzliche Krankenversicherungen gibt es in Österreich. Die Zahl soll jetzt auf fünf reduziert werden. Die neue Regierung setzt um, was andere vor ihr auch angedacht und versucht, aber nie geschafft haben.

Das Ganze hat einen starken Symbolcharakter. Kanzler Kurz und Vize Strache wollen uns zeigen, dass sie ein verkrustetes, erstarrtes, von der Großen Koalition geprägtes sozialpartnerschaftliches System auch gegen den Widerstand von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer aufbrechen und verändern können. Der finanzielle Einsparungseffekt ist nur ein Nebenaspekt. Er wird sich erst in Jahren einstellen, wenn von den 19.000 Mitarbeitern der Reihe nach Leute in Pension gehen und nicht mehr nachbesetzt werden. Die Regierung spricht plakativ und optimistisch von einer Milliarde Euro weniger Ausgaben innerhalb von fünf Jahren. Wir werden sehen.

Die Österreichische Gesundheitskasse, deren Hauptsitz gut nach Salzburg passen würde, wird auch nach der Fusionierung funktionieren. Es wird ein paar Hundert Funktionäre der verschiedenen Kammern in den Länderkassen weniger geben. Ihre in diesen Tagen zu hörenden Geschichten von der Gefahr unbehandelter Beinbrüche und nicht operierter Blinddarmentzündungen sind und bleiben Schauermärchen.

Die angestrebte Änderung ist ein guter Wurf der Regierung. Für den ganz großen hat es aber nicht gereicht. Oder es hat der Mut dazu gefehlt. Das wäre die Abschaffung der Pflichtversicherung gewesen und deren Ersatz durch eine Versicherungspflicht. Jeder Arbeitnehmer wäre nicht mehr automatisch bei der Gebietskrankenkasse oder bald Gesundheitskasse versichert, sondern könnte sich seine öffentliche oder private Versicherung selbst aussuchen. Das würde zu einem gesunden Wettbewerb im Geschäft um die Kranken führen und wohl mehr Geld einsparen als alle Zusammenlegungen.