Eine Mrd. Euro Zuschuss für Städte und Gemeinden

Auch die Städte und Gemeinden bekommen nun finanzielle Unterstützung in der Coronakrise. Der Bund stellt (bis Ende 2021) eine Milliarde Euro an Investitionszuschüssen zur Verfügung, gab die Regierungsspitze am Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Vertreter der Kommunen zeigten sich zufrieden, auch wenn damit nicht alle Forderungen erfüllt werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Gesetzesbeschluss soll noch vor dem Sommer erfolgen