Eine neue rote Opposition

Einst "stille Teilhaber" der Regierung, jetzt im Kampfmodus gegen Türkisblau: ÖGB und Arbeiterkammer stellen sich neu auf.

Totalumbau bei den SPÖ-dominierten Sozialpartnern: Erich Foglar, der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), und Rudolf Kaske, Präsident der Arbeiterkammer (AK), ziehen sich von ihren Positionen zurück.

Wer den beiden an die Spitze der mächtigen Arbeitnehmerverbände folgt, war am Montag Gegenstand langer Verhandlungen in den zuständigen Gremien. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt heute, Dienstag. Wie die SN erfuhren, soll neuer ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian werden, derzeit Chef der Angestelltengewerkschaft (gpa-djp) sowie Vorsitzender der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter. Neue AK-Präsidentin wird Renate Anderl, derzeit Vizepräsidentin des ÖGB. Und neuer Vorsitzender der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafer wird Rainer Wimmer - zusätzlich zu seiner Funktion als Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE.