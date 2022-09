Eine neue Spitze für die Staatsanwaltschaften in Österreich

Ein Generalstaatsanwalt, eine Generalstaatsanwältin soll an der Weisungsspitze stehen. Die Justizministerin will diesen Vorschlag umsetzen, die ÖVP zögert noch.

Wer soll bei den Staatsanwaltschaften an der Spitze der Weisungskette stehen? Diese Frage ist so alt wie die Geschichte der politischen Skandale in Österreich. Spätestens als tief in den Achtzigerjahren der damalige freiheitliche Justizminister Harald Ofner mit den Worten "die Suppe ist zu dünn" die Ermittlungen in der Causa Lucona abwürgte, setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Minister als oberste Weisungsspitze nicht dem Idealbild entspricht.

Zur Erinnerung: Wenige Jahre nach Ende der damaligen SPÖ-FPÖ-Koalition war die Suppe ...