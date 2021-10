Eine neue Woche beginnt mit einem neuen Bundeskanzler

Alexander Schallenberg wird am Montag als Regierungschef angelobt. Was sich der Bundespräsident von ihm erwartet und was die Grünen zum Kurz-Abschied sagen.

Rasch und undramatisch wird am Montag die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz zu Ende gehen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird zur Mittagsstunde in Anwesenheit des designierten neuen Bundeskanzlers Alexander Schallenberg bekannt geben, dass er Kurz "auf eigenen Wunsch" seines Amtes enthebt. "Uno actu", also im gleichen Akt, wird Van der Bellen den bisherigen Außenminister Schallenberg formell mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte betrauen. Bereits am Sonntag formulierte der Bundespräsident in einer Fernsehansprache seine Aufträge an die neu formierte Regierungsspitze: ...