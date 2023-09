Bemerkenswerte Antworten auf die Frage: Was unterscheidet Oppositions- und Regierungsarbeit?

Regierung contra Opposition - der ewige Gegensatz, das ewige Match in der Politik. Die beiden Rollen sind so verschieden, dass es Parteien schwer fällt, von der einen in die andere zu wechseln. Wie verschieden die Rollen sind, das gab vor ...