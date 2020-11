Eine Schularbeit soll reichen

In den Oberstufen beginnt ab Dienstag die zweite Fernunterricht-Phase, die "hoffentlich" nur vier Wochen dauern soll. Es gelten neue Regeln, und zwar auch für die 6- bis 14-Jährigen.

"Es geht um einen Monat, hoffentlich nicht länger", sagt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zu den neuen, verschärften Coronaregeln an den Schulen. Wobei die Betonung auf "hoffentlich" liegt. Denn Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Samstag ausdrücklich davon gesprochen, dass die Pflichtschulen "vorerst" offen blieben. Und auch Faßmann sagte am Montag: "Wenn die Infektionszahlen nicht sinken, muss man überlegen, welche neuen Maßnahmen kommen können."

Das Damoklesschwert einer generellen Schließung der Schulen und Kindergärten wie im Frühjahr schwebt also weiter über ...