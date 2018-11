Eine Woche des Gedenkens

Ausstellungen, Sitzungen, Festakte: Österreich feiert die Gründung der Republik vor 100 Jahren und gedenkt der Pogrome im November 1938.

In der Nacht von 9. auf den 10. November jährt sich der vom NS-Regime inszenierte blutige November-Pogrom zum 80. Mal. Am 12. November ist es hundert Jahre her, dass der damalige Nationalratspräsident Franz Dinghofer und Staatskanzler Karl Renner auf der Rampe des Parlamentsgebäudes die Republik ausriefen. - Das an erinnerungswürdigen Ereignissen überreiche Gedenkjahr 2018 geht in seine intensivste Woche.