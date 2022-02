Einem grünen Koalitionsverhandler platzt der Kragen: "Beschließt endlich die Infofreiheit!"

Eindringlicher Appell an die Bundesregierung zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses.

Vor zwei Jahren, also zu Beginn ihrer Zusammenarbeit, hatten ÖVP und Grüne die Abschaffung des Amtsgeheimnisses - Stichwort Infofreiheitsgesetz - als eines ihrer Leuchtturmprojekte bezeichnet. Vor einem Jahr übermittelte die türkis-grüne Regierung dem Parlament einen entsprechenden Gesetzesvorschlag. Dieser ist aber immer noch nicht beschlossen. Denn der Widerstand vor allem aus den Ländern und den Gemeinden gegen die Infofreiheit ist groß. Die zuständigen Beamten würden, sollte das Gesetz Wirklichkeit werden, in einer Flut an Bürgeranfragen untergehen, lautete deren Befürchtung im Begutachtungsprozess. ...