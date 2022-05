Einmal Misstrauen und zurück

Warum Misstrauensanträge so gut wie keine Chance auf Erfolg haben. Und warum die Amtszeiten der Ministerinnen und Minister dennoch immer kürzer werden.

Die neuen Minister und Staatssekretäre des ÖVP-Regierungsteams wurden am Mittwoch dem Parlament vorgestellt und dort gleich recht unsanft begrüßt: Mit Misstrauensvotum und Neuwahlantrag. Einen ähnlichen Empfang beim ersten Auftritt im Parlament hat es zuletzt 2000 gegeben, als sich Wolfgang Schüssel, frischgebackener Kanzler der schwarz-blauen Koalition, mit einem Misstrauensantrag der Grünen konfrontiert sah, wie sich der Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik im SN-Gespräch erinnert. Der Misstrauensantrag gegen Schüssel ging so aus wie der vom Mittwoch gegen die Regierung Nehammer: Er wurde mit den Stimmen der Regierungsfraktionen abgelehnt.

So erging es auch allen rund 200 Misstrauensanträgen seit 1945 mit einer Ausnahme. Der von der SPÖ eingebrachte Misstrauensantrag vom 27. Mai 2019 gegen die zerrüttete Regierung von Sebastian Kurz wurde - zehn Tage nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos - auch von FPÖ und Liste JETZT unterstützt und hatte so die Mehrheit. Weshalb die Regierung zurücktreten musste. Eine absolute Ausnahme.

Welchen Sinn hat der Einsatz des Misstrauensantrags, wenn ,man weiß, dass er ohnedies keinen Erfolg haben wird? "Der Misstrauensantrag ist im Prinzip das Herzstück unseres politischen Systems", sagt Ennser-Jedenastik. "Der Grund, warum keiner durchgeht, ist, dass die Regierungen sich so bilden, dass sie eine Parlamentsmehrheit hinter sich haben." Auch seine Studierenden würden oft fragen, wofür man den Misstrauensantrag brauche, wenn er kaum Chance auf eine Mehrheit habe. Aber man brauche dieses Instrument, um klarzumachen, dass die Abhängigkeit der Regierung vom Vertrauen des Parlaments "der Kern des parlamentarischen Systems ist."

Im Langzeittrend haben die Anträge zwar etwas zugenommen. Einen Trend nach oben in der letzten Zeit sieht der Politikwissenschafter nicht. Ein echter Ausreißer war die Regierung Faymann/Pröll von Ende 2008 bis Ende 2013, gegen die rund 40 Misstrauensanträgen eingebracht wurden.

Zwar führen Misstrauensanträge also nur in absoluten Ausnahmefällen zu Ministerrücktritten, doch die Amtszeiten von Ministerinnen und Ministern wird immer kürzer. Auch dies errechnete Ennser-Jedenastik. Von 1940 bis 1959 betrug die Amtsdauer 4,3 Jahre, von 1969 bis 1979 vier Jahre, von 1980 bis 1999 3,7 Jahre und ab dem Jahr 2000 nur noch 1,9 Jahre - und das ohne Berücksichtigung der kurzlebigen Übergangsregierung Bierlein. Die schwindende politische Lebensdauer dürfte ähnliche Ursachen haben wie die vielen Misstrauensanträge: Korruptionsaffären, Probleme wie Corona als Stresstest fürs politische Personal und Instabilität in der Regierung, die sehr stark mit Personalwechseln einhergeht.