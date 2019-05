Einstellung der Österreicher zur EU so gut wie noch nie

Die Einstellung der Österreicher zur EU hat sich verbessert. Noch bei keiner EU-Wahl war das Stimmungsbild so positiv wie 2019. Das geht aus einer Erhebung von Politikwissenschafter Fritz Plasser und Wahlforscher Franz Sommer hervor, die sie am Dienstag präsentierten. So war der Beitritt für 80 Prozent der Wähler im Rückblick die richtige Entscheidung.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Stimmungsbild bei EU-Wahl 2019 war positiv