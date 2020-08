Eisige Grüße nach Moskau

Die Ausweisung eines russischen Diplomaten, der hierzulande spioniert haben soll, ist ein Novum in der österreichischen Außenpolitik. Sind dadurch die guten Beziehungen zu Russland in Gefahr? Es ist jedenfalls nicht die erste Verstimmung.

Es war ein außergewöhnlicher Schritt, der vergangene Woche in einer heiklen Sitzung im österreichischen Außenministerium beschlossen wurde: Österreich verwies einen russischen Diplomaten des Landes, weil er in einen Fall von Betriebsspionage in einem heimischen Technologiekonzern verwickelt gewesen sein soll.

...