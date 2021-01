Eltern wollen Anpassungen bei Notengebung

Der Dachverband der Elternverbände der Pflichtschulen Österreichs fordert in einer Aussendung angesichts des derzeit fehlenden Präsenzunterrichts eine "situationsangepasste Notengebung". Anders als gewohnt darf in diesem Semester nur höchstens eine Schularbeit durchgeführt werden. Deshalb schlagen die Eltern vor, Schularbeiten bzw. Tests nur zu einem Drittel in die Semesternote einfließen zu lassen, ein weiteres Drittel soll die Mitarbeit ausmachen und das letzte Hausübungen.

SN/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich Schülerinnen im Distance Learning