Empfehlungen des Klimarats an die Regierung: "Klarer Auftrag von uns - tut was!"

Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger präsentierte am Montag das Ergebnis seiner Arbeit. 100 zufällig ausgewählte Menschen hatten seit dem 15. Jänner an sechs Wochenenden in zehn Arbeitsgruppen 93 Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. Die Ergebnisse werden nun der Bundesregierung übergeben.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER Teilnehmer des Klimarats präsentierten am Montag ihre Ergebnisse (von links): Georg Tappeiner, Julia Riffelsberger, Madeleine Stranzinger, Paul Lackner, Walter Hutterer und Georg Kaser.