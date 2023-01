Endergebnis der NÖ-Wahl liegt vor, nur minimale Änderungen

Das Endergebnis der niederösterreichischen Landtagswahl liegt nun vor. Die Änderungen gegenüber dem am 29. Jänner abends verkündeten vorläufigen Ergebnis sind minimal. Es kamen nur 503 gültige Stimmen dazu, die am Sonntag per Wahlkarte in "fremden" Wahlkreisen abgegeben wurden. Die Stimmenanteile einiger Parteien änderten sich im Hunderstel-Bereich.

SN/APA/FLORIAN WIESER Die Wahlbeteiligung stieg gegenüber 2018 um genau 5,00 Prozentpunkte