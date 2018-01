Endlich eine Linkspartei - und niemand merkt's

Man werde in Zukunft "sehr viel radikaler" werden und für Umverteilung, Informationsfreiheit und ökologische Vernunft eintreten. Dies sagte am Wochenende der Rechtsanwalt und Liste-Pilz-Mandatar Alfred Noll. Eine folgerichtige Aussage. Da die österreichische Bundesregierung (bei aller Anfechtbarkeit des etwas abgenutzten Rechts-Links-Schemas) im Vergleich zur Vorgängerregierung eindeutig nach rechts gerutscht ist, tut sich links der Mitte sehr viel Platz auf. Dies umso mehr, als die Grünen sich zumindest auf Bundesebene bis auf Weiteres selbst aus dem Spiel genommen haben. Erhält also nun Österreich das, was Deutschland längst hat, nämlich eine populistische Linkspartei? Zwei Faktoren stehen dem entgegen. Zum einen hat sich bereits die neuerdings in Opposition befindliche SPÖ zur populistischen Linkspartei aufgeschwungen, siehe ihren schrillen Protest gegen den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte. Und zum anderen ist die Liste Pilz dank der Verwirrungen und Verstrickungen ihres Spitzenmanns nur noch ein Schatten ihrer einstigen Verheißungen. Stell dir vor, wir spielen Linkspartei, und keiner spielt mit.