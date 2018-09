Endspurt für das Volksbegehren "Don't smoke"

Für das generelle Rauchverbot in der Gastronomie unterschrieben in der Unterstützungsphase fast 600.000 Österreicher und Österreicherinnen. Demnächst startet die Eintragungswoche für das Volksbegehren. Die Ärztekammer will noch viel mehr Unterstützer.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER