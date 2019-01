Energie, Wasser, Straßen - war da sonst noch etwas?

Der Breitbandausbau in Österreich scheint ins Stocken geraten zu sein. Doch in Wahrheit hat er nie wirklich begonnen.

Auf die Frage, was er in Sachen "Datenautobahn" zu tun gedenke, antwortete vor 25 Jahren Helmut Kohl: "Für den Bau von Autobahnen sind neben dem Bund hauptsächlich die Länder zuständig!" Was zeigt dieses beinahe historische Zitat: Der Ausbau der Internet-Infrastruktur ist seit Jahrzehnten ein Thema, die Politik in dieser Materie traditionell desorientiert und das Heft des Handelns gibt man gern an die unteren Ebenen weiter.