Energiesparkampagne "Mission 11" der Regierung startet: Haushalte sollen 11 Prozent einsparen

Energiesparen war über Jahrzehnte für viele kein großes Thema, angesichts der Energiekrise durch den Ukrainekrieg soll es eines werden.



Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) stellte vorweg klar: "Es gibt kein Zurück mehr zum billigen russischen Gas." Deswegen werde in Österreich und Europa alles getan, um sich bestmöglich für den kommenden Winter vorzubereiten. "Wir federn die Teuerung ab, wo es nur geht." Die Teuerung habe eine Ursache, "das ist teures Gas". Mit Energie müsse nun sorgfältiger umgegangen werden, "dazu ermutigen wir mit unserer Energiesparkampagne alle". "Mission 11" ist ihren Worten nach der Titel der Kampagne, weil 11 Prozent weniger Energie verbraucht werden solle, wenn vier Millionen Haushalte in Österreich mitmachten. "All diese Energiespartipps klappen sofort, ohne dass man Tausende Euro in die Hand nehmen muss." Die Kampagne kostet 3,6 Millionen Euro und sei "jeden Euro wert". An verbindlichen Maßnahmen, wie etwa einer Stromsperrstunde, wird nach Angaben der Energieministerin im Hintergrund gearbeitet, konkrete Vorschläge lägen aber noch nicht auf dem Tisch.

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) ergänzte, es gehe um eine Gemeinschaftsaufgabe in dieser Krise. "Wir müssen alles tun, um mit Energieressourcen sparsam umzugehen." Mit einfachen Maßnahmen könnte Strom und Gas - und damit auch Geld - gespart werden. Er zeigte sich überzeugt, wenn alle solidarisch seien, würde auch diese Krise gemeistert werden können.

Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie, sagte, die Maßnahmen seien im Alltag gut umzusetzen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick banal klingen würden. In die gleiche Kerbe schlug Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, gerade in der Einfachheit dieser Energiesparmaßnahmen liege ein großes Energiesparvolumen. "Energiesparen hat mit Solidarität zu tun, das ist unsere Botschaft."

Um diese Energiesparmaßnahmen geht es

* Heizkörper freihalten

Wärme wird vor allem über Luftzirkulation im Raum verteilt. Heizkörper sollten daher nicht mit Möbeln oder Vorhängen verdeckt sein.

Stoßlüften

Mindestens drei Mal tägliches Stoßlüften statt Dauerkippen verhindert das Abkühlen der Wände und spart so etwa fünf Prozent Energie ein.

Programmierbare Thermostate

Wenn niemand zu Hause ist, kann die Temperatur abgesenkt werden. Mit einem programmierbaren Thermostat kann die Heizung kurz vor dem Nachhausekommen eingeschaltet werden.

Luft im Heizkörper entlüften

Luft im Heizkörper verhindert die richtige Zirkulation des Heizwassers und senkt somit die Wärmeabgabe.

Dichtungsbänder an Fenstern

Undichte Fenster verursachen mindestens zehn Prozent höheren Energieverbrauch. Dichtungsbänder verhindern den Wärmeverlust auch bei älteren Gebäuden.

Türen schließen

Türen zu unbeheizten Räumen sollten geschlossen bleiben, auch hier können etwa fünf Prozent Energie eingespart werden.

Auf Luftfeuchtigkeit schauen

Pflanzen helfen, um eine ideale Luftfeuchtigkeit von 30 bis 55 Prozent zu erreichen. Feuchtere Luft lässt uns Temperaturen als wärmer empfinden, und spart somit Energie.