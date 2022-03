Energiepreisgipfel: Die Sozialpartner wollen Ergebnisse sehen

Der Kanzler lädt zum Gespräch über die Energiepreise. Die Gewerkschaft hat konkrete Forderungen.

"Aus heutiger Sicht: Ja." So beantwortete man am Dienstag im Österreichischen Gewerkschaftsbund die SN-Anfrage, ob ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Mittwoch am Energiepreisgipfel der Bundesregierung teilnehmen werde. Katzian hatte recht unwirsch reagiert, als die Regierung am Sonntag erste Entlastungsschritte präsentiert hatte, ohne den ÖGB einzubinden. Er wolle der Regierung nicht als "Escortservice" - also als allfälliger Gast bei Pressekonferenzen ohne wirkliches Mitspracherecht - dienen, grollte der kampfeslustige Gewerkschaftsboss.

Fest steht, dass der Bundeskanzler für Mittwoch um 15 Uhr zum ...