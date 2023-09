Entlastung - Viertel des Volumens zielt auf untere Einkommen

22 Prozent und damit knapp ein Viertel des Volumens von Unterstützungsmaßnahmen für Privathaushalte seit Ausbruch der Coronapandemie hat auf solche mit geringem Einkommen abgezielt. Das berechnete der Budgetdienst des Parlaments in einer Anfragebeantwortung an Andreas Hanger (ÖVP). Haushalte mit geringerem Einkommen profitierten jedoch in Relation zum Einkommen am meisten von den Maßnahmen. Bedacht wurden etwa die Ökosoziale Steuerreform oder das Aus der kalten Progression.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Budgetdienst nahm Hilfsmaßnahmen in den Blick