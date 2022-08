Mehr als 30 Milliarden gegen die Teuerung: Das steckt in den Entlastungspaketen der Regierung

War die Regierung wirklich untätig, wie ihr vorgeworfen wird? Die Beschlüsse und Zahlen sprechen eine andere Sprache.

Der gebetsmühlenartig wiederholte Vorwurf mancher Oppositionsparteien, die Regierung tue nichts oder zu wenig gegen die Teuerung, steht in einigermaßen krassem Gegensatz zu dem, was die Regierung heuer bereits an Antiteuerungspaketen auf den Weg brachte. Drei an der Zahl waren es; das erste (Entlastungsziel: 1,7 Mrd. Euro) wurde bereits kurz nach dem Jahreswechsel beschlossen, das zweite (4 Mrd. Euro) im Frühjahr, das dritte und größte (Gesamtvolumen: 28 Mrd. Euro bis 2026) im Juni. Das dritte Entlastungspaket geht über ...