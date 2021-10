Entschädigungsfonds soll Opfer des Anschlags besserstellen

Die Regierung stellte über Ansprüche nach dem Verbrechensopfergesetz hinaus Geld bereit. Die Kommission startet bald.

Nächste Woche, also zum ersten Jahrestag des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt mit vier Toten und Dutzenden Verletzten, trifft sich jene Kommission, die im Auftrag der Regierung die Entschädigungsansprüche der Hinterbliebenen der Getöteten sowie der überlebenden Opfer festlegt, zur ersten Arbeitssitzung.

Nach derzeitigem Stand hat das Gremium unter Vorsitz von Ronald Rohrer, Ex-Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs, insgesamt rund 100 Fälle zu bearbeiten. Das soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Diese Größenordnung nannte die Verbrechensopferhilfeorganisation Weißer Ring am Freitag. Vor gut einem Monat hatte die Regierung bekannt gegeben, dass für die Entschädigung der Terroropfer ein Fonds mit zunächst 2,2 Millionen Euro dotiert wird. Bei Bedarf wird erhöht. Die Begründung lautete, dass im Fall des Anschlags die Möglichkeiten des Verbrechensopfergesetzes nicht ausreichten. Der Attentäter hatte ja in der Wiener Innenstadt Tausende Gäste, Mitarbeiter und Bewohner über Stunden in Angst und Schrecken versetzt - es dauerte die halbe Nacht, bis die Polizei, die zunächst von mehreren Tätern ausgegangen war, die Lage wieder unter Kontrolle hatte.

Aus dem Topf sollen Opfer - ohne dass sie Klagen gegen die Republik einbringen müssen - höhere Schmerzensgeldzahlungen erhalten als gesetzlich möglich. Demnach wären Pauschalzahlungen möglich, die aber an genaue Kriterien wie die Schwere einer Verletzung geknüpft sind. Die Abwicklung betreut der Weiße Ring.

Von den rund 100 Personen, die wegen des Anschlags in Kontakt mit dem Weißen Ring kamen, wurden rund 70 längerfristig betreut. Unabhängig davon wurde bisher (Stand 21. Oktober 2021) 54 Personen pauschal Schmerzensgeld zuerkannt, erklärte das Sozialministeriumservice auf Anfrage. Die Personen wurden über den Entschädigungsfonds schriftlich informiert und ihre Fälle werden nun automatisch vom Weißen Ring mitbetreut. Es könnten sich weiterhin Betroffene melden, sagte Brigitta Pongratz vom Weißen Ring. Als Beispiel nannte sie einen Mann, der zwar bei dem Anschlag nicht verletzt worden sei, bei dem aber das Attentat böse Erinnerungen an einen anderen Anschlag, den er überlebt hatte, auslöste. Es sei auch denkbar, dass rund um den Jahrestag manche Menschen plötzlich wieder stark mit dem Trauma von damals zu kämpfen hätten. "Ein Anspruch auf Psychotherapie verjährt nicht", betont Pongratz.

Die Kommission werde jeden Fall einzeln beurteilen nach den Grundsätzen für zivilrechtlichen Schadenersatz. Neben Rohrer gehören dem Gremium die Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner (Linz), die Leiterin des Rehazentrums Weißer Hof, Karin Gstaltner, sowie Udo Jesionek (Weißer Ring) und Ex-Justizministerin Maria Berger an. Die Vorgaben für den Fonds hatte die Finanzprokuratur ausgehandelt.