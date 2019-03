Entscheidung über Salzburgs künftigen Bürgermeister

In elf Gemeinden Salzburgs finden am Sonntag die Bürgermeister-Stichwahlen statt, weil dort kein Kandidat beim ersten Wahlgang am 10. März die notwendige Mehrheit erhalten hatte. Offen ist das Rennen noch in der Stadt Salzburg, in den Bezirkshauptstädten Hallein, St. Johann und Zell am See und anderen meist größeren Gemeinden. Wahlschluss ist - bis auf Straßwalchen (15.00 Uhr) - um 16.00 Uhr.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Stichwahl bringt Entscheidung