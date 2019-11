Entscheidung zu Koalitionsverhandlungen "vielleicht" Freitag

Die türkis-grünen Sondierungen biegen in die Zielgerade. Die Sondierungen heute Abend sind die vorletzten und möglicherweise wird man schon am Freitag Bescheid wissen, ob die ÖVP in Verhandlungen mit den Grünen eintreten will. Letztere treten am Sonntag zu einem Erweiterten Bundesvorstand zusammen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Auch am Dienstag wurde wieder sondiert