"Enttäuschter" Voves attackiert Schützenhöfer

Die einst bundesweit legendäre politische Freundschaft zwischen Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Franz Voves (SPÖ) ist vorerst zu Ende: Voves übt in einem Offenen Brief scharfe Kritik an den Neuwahlen im Land. Unterzeichnet hat er mit "Dein enttäuschter Freund Franz Voves", berichteten die "Kleine Zeitung" und der ORF-Steiermark Donnerstagabend.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Einst enge Freunde