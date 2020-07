Entwurf für Aufhebung des Amtsgeheimnisses bald fertig

Der Gesetzesentwurf zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses soll noch vor der Sommerpause in die Begutachtung geschickt werden. Das bekräftigte Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Mittwoch in der Fragestunde des Nationalrats. Ein erster Arbeitsentwurf für das Informationsfreiheitsgesetz sei bereits "sehr weit gediehen".

SN/APA/ROBERT JAEGER Erster Arbeitsentwurf sei "sehr weit gediehen"