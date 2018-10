Equal Pay Day: AK fürchtet Rückschritte durch 12-Stunden-Tag

Vor dem Equal Pay Day am Samstag warnte die Arbeiterkammer vor Rückschritten durch den 12-Stunden-Tag. Auch ÖGB-Frauenchefin Korinna Schumann forderte am Donnerstag in einer Aussendung rasch Maßnahmen gegen die Einkommensdifferenz. AK-Präsidentin Renate Anderl wies auf mögliche negative Auswirkungen auf Frauen hin.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER AK-Präsidentin Anderl warnte vor Auswirkungen des 12-Stunden-Tages