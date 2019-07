"Equal Pension Day": Pensionsschere in Wien am geringsten

Anlässlich des "Equal Pension Day" - also jenem Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten werden - hat Frauenministerin Ines Stilling am Montag den Wunsch an die nächste Bundesregierung deponiert, sich weiter dieses Themas anzunehmen. Der Städtebund wies darauf hin, dass Wien im Vergleich der Bundesländer am besten liege.

SN/APA/Archiv/GEORG HOCHMUTH Frauenministerin hofft auf Engagement der kommenden Bundesregierung