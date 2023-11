FPÖ: Erfolgsmarsch mit leisen Misstönen

Von außen droht der FPÖ derzeit keine Gefahr. Im Gegenteil. Stolpern könnte sie nur über sich selbst. Doch interne Differenzen werden meist unter der Decke gehalten; mit der Betonung auf meist.

Die FPÖ hat einen Lauf. Seit mehr als einem Jahr liegt sie in Umfragen stabil vorn. Und ein Blick in Richtung Niederlande zeigt, was auch in Österreich bald Realität werden könnte: dass eine rechtspopulistische Partei zur Nummer eins im Land ...