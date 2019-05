Erinnerungs-Bilder an NS-Opfer in Wien zerschnitten

Die Erinnerungsbilder an die Opfer der NS-Gräuel auf der Wiener Ringstraße sind erneut beschädigt worden. In der Nacht auf Montag wurden mehrere Porträtfotos von Überlebenden der NS-Verfolgung zerschnitten. Der Fotograf der Ausstellung "Gegen das Vergessen" zeigte sich in einem Facebook-Posting erschüttert, ebenso die Initiatoren vom Psychosozialen Zentrum ESRA und der Bundespräsident.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Die zerschnittenen Porträtfotos von Überlebenden der NS-Verfolgung