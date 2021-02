Ermittlungen gegen Blümel: ÖVP stellt 34 Fragen an Justizministerin

Die Türkisen wollen Details zu den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wissen und richten eine parlamentarische Anfrage an das grüne Jusitzressort.

Es ist eher ungewöhnlich, dass Regierungsparteien parlamentarische Anfragen an die Ressortchefs des Koalitionspartners stellen. Nicht so bei Türkis-Grün. Zuletzt stellten die Grünen im Abschiebestreit eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Karl Nehammer. Nun wollen die Türkisen vom Ressort von Justizministerin Alma Zadicć wissen, wie die Ermittlungen zu ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel geführt werden. 34 Fragen stellen die ÖVP-Abgeordneten deshalb an das grüne Justizministerium.

Wann wurde Blümel informiert?

Kern der parlamentarischen Anfrage ist ...