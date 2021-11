Ermittlungen gegen Kurz und Co.: Kein Ende in Sicht

Entlastung in Teilaspekten, aber längst noch kein Ende der Verfahren: Wo die Justiz überall gegen Regierungsmitglieder, Ex-Regierungsmitglieder und Ex-Kanzler Kurz ermittelt.

Die Anzeige gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss: zurückgelegt. Die Ermittlungen gegen den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) wegen Untreue in der Causa Premiqamed: eingestellt. Der wegen Verrats des Amtsgeheimnisses angeklagte Ex-Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek (er gilt als ÖVP-nah): in erster Instanz freigesprochen. In der Vorwoche ging ein merkbares Aufatmen durch die türkis-schwarze Reichshälfte, als die Justiz gleich in mehreren Angelegenheiten Vorwürfe nicht bestätigt sah.

Bricht also das Bedrohungsgerüst der Justiz für die ...