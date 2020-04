Frauen sind die neuen Heldinnen, tönte es soeben noch. Doch zwischen Schein und Sein tun sich schon früh Gräben auf.

Was haben wir sie in den letzten Wochen nicht beklatscht. Die Pflegerinnen, Verkäuferinnen, Pädagoginnen und Putzfrauen. 77 Prozent im Gesundheitswesen, 72 Prozent im Einzelhandel, über 90 Prozent in Kindergärten und Volksschulen. Das sind die Anteile der Frauen an der Beschäftigtenzahl ...