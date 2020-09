Erst ÖVP, dann FPÖ: Ursula Stenzel wird 75 und kann es nicht lassen

Eine Bürgerlich-Konservative, die zusehends nach rechts driftete: Die einstige ORF-Moderatorin und spätere ÖVP-Politikerin tritt bei der Wiener Gemeinderatswahl wieder für die FPÖ an. Als Spitzenkandidatin im ersten Bezirk kämpft sie gegen die türkis-grüne "Verkehrsquarantäne" in der City und den "Ballermann am Donaukanal". Porträt einer 75-Jährigen, die nicht ans Aufhören denkt.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Einst ÖVP-EU-Abgeordnete, später bei der FPÖ: Die frühere ORF-Moderatorin Ursula Stenzel will mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der sie zur FPÖ holte, nichts mehr zu tun haben.