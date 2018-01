Erste Gremiensitzungen der Parteien nach NÖ-Wahl

Nach der niederösterreichischen Landtagswahl finden am Montag erste Gremiensitzungen der Parteien statt. Die NEOS, die den Einzug in den Landtag geschafft haben, wollten zu Mittag in Wien zusammentreffen, bei den Freiheitlichen geht es um eine Wahlanalyse. Der Landesparteivorstand der SPÖ wird am Dienstagabend tagen, bei der ÖVP stand noch kein Termin fest.

Die VP durfte am Sonntag mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über eine absolute Mandatsmehrheit jubeln. Das endgültige Endergebnis des Votums wird am Donnerstag feststehen. Laut vorläufigem Ergebnis fuhr Mikl-Leitner 49,64 Prozent (minus 1,15 Prozentpunkte) und damit 29 der 56 Mandate im Landhaus in St. Pölten ein. In der Landesregierung bleibt es bei sechs Mitgliedern für die Volkspartei.

Die ÖVP begann noch am Montag mit einer Analyse des Wahlergebnisses. Das Resümee daraus soll Mitte der Woche präsentiert werden, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Termine für Sitzungen der Gremien standen vorerst nicht fest.

Die Feier im Cityhotel St. Pölten nach der erfolgreichen Wahl hatte bis in die frühen Montag-Morgenstunden gedauert. Zu den "Dancing Stars" der Volkspartei zählten neben Landeshauptfrau Mikl-Leitner selbst u.a. Landesrat Ludwig Schleritzko und der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner. Bundeskanzler Sebastian Kurz wohnte dem Fest bis Mitternacht bei. "Miteinander, miteinander, Niederösterreich" war die "Hymne der Nacht". Besonders ausgelassen getanzt wurde wenig überraschend zum Party-Hit "Joana".

Für die SPÖ gab es erstmals nach 15 Jahren wieder einen Zuwachs im größten Bundesland. Das Plus fiel mit 2,35 Prozentpunkten freilich bescheiden aus. 23,92 Prozent - mit weiterhin 13 Mandaten - sind noch immer das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten in Niederösterreich. Es bleibt bei zwei Regierungsmitgliedern.

Die SPÖ geht davon aus, dass es bei (weiterhin) 13 Abgeordneten - sieben Direktmandate wurden geholt - bleiben wird. Ein 14. Sitz im Landtag nach Auszählung der etwa 1.400 in "fremden" Wahlkreisen abgegebenen Wahlkarten sei "unwahrscheinlich".

Die Freiheitlichen bekamen offensichtlich die "Causa Landbauer" rund um Nazi-Liedgut bei der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt" zu spüren. Ihr Zuwachs war mit 6,55 Prozentpunkten zwar der höchste an diesem Wahlsonntag, aber doch deutlich geringer als prognostiziert. Letztlich standen - vorerst - 14,76 Prozent und acht Mandate im Landtag sowie ein Sitz in der Landesregierung zu Buche. Das beste Ergebnis aller Zeiten im Bundesland (16,08 Prozent im Jahr 1998) wurde deutlich verfehlt.

Bei der FPÖ ist nicht nur offen, wer den Sitz in der künftigen Landesregierung einnehmen wird. Die Landesgruppe stellt auch einen zweiten Bundesrat. Zu besetzen gilt es zudem acht Mandate im Landtag. Personalentscheidungen in den Gremien sind am Montag, wie angekündigt, nicht gefallen, erfuhr die APA aus Parteikreisen.

Die spannendste Frage bleibt die nach der Besetzung des Landesrates. Der "logische Anwärter", Spitzenkandidat LAbg. Udo Landbauer, dürfte nach der NS-Liedgut-Affäre um seine Burschenschaft wohl eher nicht zum Zug kommen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte am Wahlabend bekräftigt, dass es mit Landbauer "keine Zusammenarbeit in der Landesregierung geben" werde, sollte ihn die FPÖ als Landesrat nominieren.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache stellte am Montag am Rande einer Pressekonferenz in Wien klar, dass die Frage des Regierungssitzes von den FPÖ-Gremien in Niederösterreich zu lösen ist. Zudem sei die Entscheidung von Spitzenkandidat Udo Landbauer abzuwarten. Er wünsche sich einen redlichen Umgang mit Landbauer, der klargemacht habe, dass er mit den widerlichen Liedtexten nichts zu tun hätte. Dieser wäre damals elf Jahre alt gewesen und hätte diese in der "Germania" nie zu Gesicht bekommen. Und er habe sofort die Konsequenz gezogen und seine Mitgliedschaft bei der Studentenverbindung ruhend gestellt, als die Vorwürfe publik wurden. "Was werfen Sie ihm vor?", wolle Strache von einem Journalisten wissen.

Die Grünen erlebten nach dem Desaster auf Bundesebene im vergangenen Oktober eine Art "Auferstehung". Sie schafften mit 6,42 Prozent (minus 1,64 Prozentpunkte) den Wiedereinzug in den Landtag. Mit nun drei Mandaten und somit einem Abgeordneten weniger verloren die Grünen allerdings den Klubstatus. Das Team ist mittlerweile fix. Weil drei Abgeordnete nur mehr Fraktions- und nicht mehr Klubstärke bedeuten, wird die Partei finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.

Helga Krismer verbleibt als einzige der bisher vier Mandatare im Landtag. Es ist davon auszugehen, dass die bisherige Klubchefin die künftige Fraktionsobfrau sein wird. Ihr zur Seite stehen werden die "Neulinge" Georg Ecker aus Hollabrunn und Silvia Moser, Gemeinderätin in Zwettl.

Auf 5,15 Prozent kamen die NEOS, die erstmals bei der niederösterreichischen Landtagswahl angetreten waren. Ihr drittes Mandat war am Sonntagabend nur schwach abgesichert. Es könnte auch noch an die SPÖ fallen, wenn die etwa 1.400 Wahlkarten ausgezählt sind, die in "fremden" Wahlsprengeln abgegeben wurden.

Es sei "wichtig, dass wir Wurzeln schlagen", kommentierte NEOS-Chef Matthias Strolz das Abschneiden der jungen Partei bei der NÖ-Wahl. Im größten Bundesland sei das am Sonntag "gut gelungen".

Die Wahlbeteiligung betrug 66,47 Prozent. Sie war um 4,40 Prozentpunkte niedriger als vor fünf Jahren.

(APA)