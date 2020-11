Erste Pensionserhöhung wird künftig gestaffelt

Türkis-Grün korrigiert neben der Hacklerregelung einen weiteren im Wahlkampf 2019 gefallenen Beschluss. Die SPÖ ist empört.

Neben der abschlagsfreien Hacklerregelung nimmt Türkis-Grün einen weiteren Beschluss zurück, der im Nationalratswahlkampf 2019 im freien Spiel der Kräfte gefallen war: die volle Erhöhung aller neu zuerkannten Pensionen schon im ersten Jahr nach dem Pensionsantritt. Stattdessen kommt, was die Seniorenorganisationen stets gefordert hatten: eine gestaffelte Pensionsanpassung im ersten Jahr, abhängig vom tatsächlichen Antrittstermin (Stichtag). In Kraft treten wird die Neuregelung mit 2022 - so wie die Wiedereinführung der Abschläge auf Hacklerpensionen bei gleichzeitiger Einführung eines Zuschlags für Arbeit in jungen ...