Erste Stimmabgaben für Grazer Gemeinderatswahl

In Graz können am Freitag die ersten Bürger ihre Stimme zur Gemeinderatswahl abgeben - von 13.30 Uhr bis 20.00 Uhr an 18 Standorten. In jedem der 17 Bezirke ist ein Wahllokal offen, im 1. Bezirk mit dem Trauungssaal im Rathaus ein zusätzliches. Der eigentliche Wahltag ist am Sonntag, 26. September. 14 Parteien stellen sich den Bürgern. Beim letzten Urnengang am 5. Februar 2017 nutzen 9.698 Personen den vorgezogenen Wahltag, heuer wird eine regere Teilnahme erwartet.

SN/APA (Archiv)/INGRID KORNBERGER Grazer Rathaus: Vorgezogener Wahltag für Gemeinderatswahl