Erste Zeugenaussagen im Terror-Prozess

Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wurde am Dienstag mit den ersten Zeugenbefragungen am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Geladen waren ehemalige Mithäftlinge des Sechstangeklagten und Bekannte des Fünftangeklagten.

SN/APA/KLAUS TITZER/KLAUS TITZER Terror-Prozess am Dienstag mit ersten Zeugenbefragungen fortgesetzt