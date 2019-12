Erwachsenenbildung in Österreich über OECD-Schnitt

Die Beteiligung an Erwachsenenbildung liegt in Österreich OECD-weit leicht über dem Schnitt. Das zeigt der am Donnerstag veröffentlichte UNESCO-Weltbericht zur Erwachsenenbildung. Weltweit ist die Situation nicht zufriedenstellend: In vielen Staaten haben nur wenige Erwachsene Zugang zu Bildung, zudem ist die Datenlage vielfach mangelhaft.

SN/APA (Archiv/dpa)/Jens Wolf Lage in Erwachsenenbildung weltweit nicht zufriedenstellend