Erwin Pröll empfiehlt Kurz "klaren Rückzug"

Sebastian Kurz verliert einen seiner größten Unterstützer: Der ehemalige niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll empfahl dem Ex-Kanzler via "Krone" (Donnerstag-Ausgabe) einen "klaren Rückzug" aus der Politik. "Halb schwanger" gebe es in der Politik nicht, meinte er, sprach sich aber zugleich für eine Koalition mit der SPÖ im Bund aus. Zu Kurz' Verteidigung rückte offiziell Andreas Khol aus, der Pröll empfahl, sich an seine eigenen Empfehlungen zu halten.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Pröll (l.) und Kurz hatten schon bessere Tage erlebt